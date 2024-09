El líder dels Republicans anuncia la seva sortida del partit després de criticar al nou Govern "macronista"

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del conservador Els Republicans, Eric Ciotti, ha anunciat aquest diumenge que abandona la formació després de la presentació del nou Govern de França, recolzat precisament pel seu partit, que també ha aconseguit carteres ministerials, en considerar que és de tall "macronista", doncs la majoria dels llocs estan ocupats per Junts per la República, coalició liderada pel president, Emmanuel Macron.

"Reconec la dissolució de l'Estat Major dels Republicans al Govern de Macron. Aquest Govern no és un Govern de cohabitació. És un Govern macronista, amb alguns membres dels Republicans com a garants i coartada", ha explicat Ciotti durant una entrevista amb el diari francès 'Le Figaro'.

Després d'això, ha instat als membres del partit a unir-se a la seva nova formació, la Unió de la Dreta per la República (UDR), si bé ha tancat les portes als actuals membres del gabinet francès. "Ja no serà possible treballar amb els qui estan al Govern d'Emmanuel Macron, però crido a tots els electes, parlamentaris i militants al fet que s'uneixin a mi", ha afegit.

El polític ha afirmat que pretén "reconstruir una gran família política" amb un programa basat en l'"autoritat, la identitat i la llibertat" i semblança al de l'ultradretana Agrupació Nacional de Marine Le Pen, a qui ja havia informat prèviament junt amb Jordan Bardella de la seva decisió de sortir del partit.

Ciotti s'ha vist embolicat en certa polèmica amb altres alts càrrecs del seu partit des que va demanar pactar amb els partits ultradretans, després del qual la junta directiva va aprovar la seva expulsió, que no es va poder concretar per una ordre de la Justícia francesa.