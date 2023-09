La tempesta 'Daniel' deixa més de 2.000 morts a Líbia, segons el seu Govern de l'est

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de l'est de Líbia han confirmat aquest dilluns que almenys 2.000 persones han mort i d'altres estan desaparegudes pel pas de la tempesta 'Daniel', un temporal que també ha causat estralls en l'extrem suroriental d'Europa.

Així ho ha confirmat el primer ministre designat per la Cambra de Representants de Líbia, Osama Hamada, en declaracions a la cadena de televisió Al Masar, on ha especificat que aquest balanç de víctimes se cenyeix només al districte de Derna, en el nord-est del país africà, a la vora del Mediterrani.

En la mateixa línia, el ministre de l'Interior de l'Executiu instal·lat a l'est, Issam Abu Zariba, ha confirmat la mateixa xifra de víctimes afectades per les pluges torrencials. A més, ha fet una crida a les organitzacions internacionals perquè ajudin al país, segons la cadena de notícies Al Hadath.

Les constants precipitacions caigudes en el districte han portat al primer ministre Hamada a declarar la zona de desastre a Derna. La Comissió d'Afers Exteriors de la Cambra de Representants ha sol·licitat la col·laboració internacional de manera urgent per pal·liar els efectes de 'Daniel'.

Des del país veí Egipte, el president Abdelfatá al Sisi ha enviat un missatge en el seu perfil oficial de Facebook en què trasllada les seves "més sinceres condolences" a la població líbia i ha reafirmat "la solidaritat d'Egipte, el seu govern i el seu poble" amb els seus "germans" de Líbia.

La tempesta 'Daniel' va afectar la setmana passada l'extrem suroriental del continent europeu, sacsejant països com Grècia, Bulgària i Turquia, on s'han confirmat prop d'una trentena de morts. La previsió ara és que el temporal es desplaci cap a l'est, rumb a Egipte, però cada vegada amb menys intensitat.