L'ONU demana 67 milions d'euros per ajudar 250.000 persones afectades per les inundacions a Líbia

La FICR se suma a la crida d'emergència i demana 10,5 milions d'euros

UNICEF estima en 300.000 els nens afectats pels estralls causats per la tempesta 'Daniel'



MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

L'ONU ha demanat aquest dijous 71,4 milions de dòlars (uns 67 milions d'euros) per ajudar 250.000 persones afectades per les inundacions a Líbia, que han causat fins al moment 5.000 morts i prop de 30.000 desplaçats.

Aquestes ajudes, no obstant això, no cobririen a les prop de 880.000 persones repartides per les cinc províncies del país que viuen a zones directament damnificades, segons estimacions de l'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA).

"Totes les forces estan treballant per proporcionar tanta ajuda i suport a la gent com puguem. L'ONU està desplegant un sòlid equip per donar suport i dotar de recursos a la resposta internacional, en coordinació amb els primers equips i les autoritats líbies", ha declarat Martin Griffiths, director de l'OCHA.

"La magnitud de la catàstrofe causada per les inundacions és escruixidora: barris sencers han estat esborrats del mapa i famílies senceres, preses per sorpresa, han estat arrossegades pel diluvi", ha afegit Griffiths.

UNS 300.000 NENS AFECTATS

El Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) ha estimat en 300.000 el nombre de nens afectats per 'Daniel' i les seves devastadores conseqüències, i ha afirmat que necessiten "desesperadament" ajuda humanitària.

"Els nens i nenes de Líbia s'enfronten de nou a una altra tragèdia després de més d'una dècada de conflicte. La nostra prioritat és intensificar l'assistència per salvar vides, en particular proporcionant subministraments sanitaris i d'aigua i sanejament, suport psicosocial, localització de famílies i prevenció de malalties transmeses per l'aigua", ha manifestat Michele Servadei, representant d'UNICEF a Líbia.

"Els nens i nenes es troben entre els més vulnerables i corren un alt risc de sofrir brots de malalties, falta d'aigua potable, desnutrició, interrupció de l'aprenentatge i violència", ha agregat.

A més, l'organització ha assegurat necessitar almenys 6,5 milions de dòlars (6,11 milions d'euros) per a les seves operacions de suport.

D'altra banda, el Programa Mundial dels Aliments (PMA) ha dit que els seus treballs d'emergència té com a objectiu proporcionar una ajuda alimentària mensual a 100.000 persones afectades per les fortes inundacions durant els propers tres mesos.

LA FICR SE SUMEIXI A la CRIDA INTERNACIONAL

La Federació Internacional de la Creu Vermella i de la Mitja Lluna Vermella (FICR), per la seva banda, ha anunciat una crida d'emergència per aconseguir 10 milions de francs suïssos (10,5 milions d'euros) per enfortir les activitats dels seus equips sobre el terreny, que assisteixen en evacuacions, administren primers auxilis i garanteixen un "enterrament respectuós i digne dels morts".

Unes altres de les tasques a les quals es dediquen són les d'oferir atenció sanitària d'emergència, refugi d'emergència, suport psicosocial i serveis d'aigua i sanejament.

"Fem arribar el nostre més sentit condol a les famílies dels afectats per aquest desastre, inclosos tres valents voluntaris de la Mitja Lluna Vermella Líbia que van perdre la vida durant les operacions de rescat", ha declarat el secretari general de la FICR, Jagan Chapagain, en un comunicat.

"Ens enfrontem a una situació aguda i sense precedents. La solidaritat i el suport internacionals són crucials (...). El moment d'actuar és ara. Fem una crida a la comunitat internacional, als socis i als donants perquè contribueixin generosament a aquesta crida d'emergència", ha afegit.

Diumenge passat, la tempesta 'Daniel' va arrasar l'est de Líbia, arribant a destruir edificis i fins i tot preses, i deixant almenys tres hospitals i deu centres d'atenció primària de salut fora de servei.