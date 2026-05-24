Autoritats de Líbia retenen 10 membres de la Caravana Global Sumud Land, una espanyola

Jesus Merida/SOPA Images via ZUM / DPA - Arxiu
4 espanyols viatgen amb el grup, que negociava amb les autoritats líbies el pas del comboi
MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -
La iniciativa Caravana Global Sumud Land que pretén portar ajuda humanitària a la Franja de Gaza ha informat que les autoritats de l'est de Líbia mantenen retinguts 10 dels seus activistes, una d'elles espanyola, quan negociaven el pas del comboi en un control proper a la ciutat de Sirte.
Els retinguts són l'espanyola Alicia Armesto Núñez, la polonesa Laura Kwoczala, la nord-americana Jenelle Jones, els argentins María Paula Giménez i Lucas Ezequiel Aguilera, l'uruguaià Matías Álvarez Rodríguez, la portuguesa Ana Margarida França Santana Baptista, el tunisenc Ashraf Joia, i els italians Domenico Centrone i Leonarda Alberizia.
En el grup principal d'unes 200 persones viatjaven 4 persones de nacionalitat espanyola, una de les quals es va avançar amb les altres 9 per negociar el pas amb les autoritats de l'est del país.
"Els voluntaris de la Caravana Global Sumud Land s'han apropat al lloc de control de Sirte per negociar el pas. Fa gairebé dues hores. No hem sabut res d'ells des d'aleshores", ha informat el grup en un missatge difós en xarxes socials a mitja tarda de diumenge.
"Si ets ciutadà d'un d'aquests països, truca al teu Ministeri d'Afers exteriors. Pregunta què estan fent per protegir els seus ciutadans que formen part d'un comboi humanitari a Líbia", conclou el comunicat de Global Sumud.
El comboi havia informat prèviament que les negociacions amb les autoritats de l'est de Líbia per garantir un pas segur s'havien estancat. "Les reiterades peticions de reunió per finalitzar els detalls de la recepció i lliurament de l'ajuda humanitària, junt amb els especialistes que viatgen a bord, no han rebut cap resposta concreta", explicava el grup en un comunicat anterior.
Consideren que "el genocidi i el bloqueig de Gaza continuen i el poble palestí no pot esperar a que es resolgui aquest absurd burocràtic per rebre socors i ajuda".
El comboi inclou 10 camions amb ajuda humanitària, 7 ambulàncies i més de 200 participants, inclosos experts en medicina, enginyeria, logística i dret humanitari. La iniciativa va partir de Mauritània fa aproximadament un mes.
"Cada article a bord està meticulosament documentat. Tots els participants estan compromesos amb l'acció civil i no violenta. Cada pas es dona d'acord amb el dret internacional", va explicar l'organització.
El grup recorda a més la recent intercepció de 50 vaixells de la Global Sumud Flotilla i la "detenció brutal i il·legal" de 328 participants en aigües internacionals quan es dirigien a Gaza.
"El dret del poble palestí a rebre ajuda i controlar les seves pròpies fronteres no és una petició: és una obligació legal i moral de tots els estats i institucions que afirmen defensar els drets humans", va afegir.