El Líban registra 50 morts i més de 300 ferits en l'última onada de bombardejos d'Israel

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern del Líban ha registrat aquest dilluns 50 morts i més de 300 ferits en l'última onada de bombardejos executats per l'exèrcit d'Israel contra el sud i l'est del país, en el primer recompte que facilita després de l'increment dels atacs aeris de les últimes hores i enmig del temor sobre l'esclat d'una guerra a gran escala.

El Centre d'Operacions d'Emergència del Ministeri de Sanitat libanès ha assenyalat que "els continus bombardejos de l'enemic israelià contra el sud del país han causat el martiri de 50 persones i ferit més de 300, segons un recompte inicial", abans d'afegir que entre les víctimes hi ha nens i treballadors sanitaris, segons ha informat l'agència estatal libanesa de notícies, NNA.

Poc abans, el Ministeri de Sanitat del Líban havia ordenat als hospitals situats al sud i l'est del país que suspenguin totes les intervencions quirúrgiques que no siguin d'urgència per atendre les víctimes dels atacs israelians, llançats contra "més de 300" suposats objectius de Hezbollah a diversos punts del país, segons l'últim registre facilitat per l'exèrcit d'Israel.

Els últims dies s'ha registrat un repunt de les tensions, especialment després de l'onada d'explosions coordinades en dispositius de comunicació de Hezbollah, que va deixar prop de 40 morts i uns 3.000 ferits. Posteriorment, més de 50 persones van morir divendres en un bombardeig israelià contra el sud de la capital del Líban, Beirut, entre els quals Ibrahim Akil, un alt càrrec del grup libanès.