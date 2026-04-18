Líban.- Mor un militar francès de la Finul per un atac en el sud de Líban

MADRID 18 abr. (EUROPA PRESS) -
Un militar francès de la Força Interina de Nacions Unides a Líban (Finul) ha mort i tres militars més han resultat ferits aquest dissabte durant un atac a Ghanduriyé, en el sud del país.
El president francès, Emmanuel Macron, ha confirmat la mort del sergent major Florian Montorio, del 17 Regiment d'Enginyers Paracaigudistes de Montauban, "durant un atac contra la Finul".
"Tot apunta a que Hezbolà és responsable d'aquest atac", ha dit Macron, per la qual cosa "exigeix" a les autoritats libaneses que "detinguin immediatament els responsables".
Tres militars han resultat ferits i han estat ja evacuats, ha explicat Macron en xarxes socials: "La nació expressa el seu profund respecte i el seu suport a les famílies dels nostres soldats i a tot el nostre personal militar compromès amb la pau en el Líban".