Líban i Israel signen a Washington un acord marc per establir les bases d'una "pau i seguretat duradores"

Europa Press/Contacto/Daniel Carde - Arxiu
MADRID 26 juny (EUROPA PRESS) -
Delgaciones de Líban, Israel i Estats Units han signat aquest divendres un acord marc per iniciar converses formals de cooperació, concloent així la cinquena ronda de converses afavorida per Washington des de març, dia en què l'Exèrcit israelià i el partit-milícia xiïta Hezbolá van reprendre els seus combats i que l'acord d'alto-el-foc no ha aconseguit posar-los fi.
"Avui és un bon dia. Ens complau anunciar un acord marc entre el Govern sobirà de Líban i, per descomptat, el Govern d'Israel, amb la mediació i el suport d'Estats Units, que comença a establir les bases per a una pau i una seguretat duradores. I això és el que es mereixen aquestes dues nacions", ha anunciat el secretari d'Estat, Marco Rubio, en la cerimònia de signatura.
El cap de la diplomàcia nord-americana ha advertit que "portarà molt treball i una mica de temps" retornar als dos països a la situació anterior al conflicte, si bé ha recalcat que "avui donem el primer pas en aquest camí", que és "el més difícil".