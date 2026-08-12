Israel torna a trencar l'alto el foc i bombardeja el sud de Líban

Europa Press/Contacto/Manon Roca
MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha tornat a trencar l'alto el foc vigent des del juny i ha bombardejat amb drons aquest dimecres una localitat en el sud de Líban, al mateix temps que les tropes israelianes ha iniciat treballs de demolició en altres àrees.
Aquest atac amb drons s'ha registrat en la petita localitat de Kafra, en el districte de Bint Jbeil, escenari d'altres hostilitats llançades per les forces israelianes en punts com Haddatha, Qantara, o Aita el Jabal, segons informa el diari libanès 'L'Orient li Jour'.
Així mateix, en les proximitats de Nabatiyé i Marjayún s'ha escoltat una potent explosió, mentre que a Mansuri, a la governació de Tir, s'ha registrat el llançament de granades aturdidores, detalla aquest reconegut mitjà libanès.
En la localitat de Zautar el Charkiyé, governació de Nabatiyé, les tropes de l'Exèrcit israelià han engegat la demolició d'alguns dels edificis que encara es mantenien en peu després dels bombardejos anteriors, entre ells la seu de l'ajuntament, un escola pública i una llar d'infants, així com un centre mèdic.
Així ho han denunciat les autoritats locals, que han lamentat que el Govern i les institucions del Líban no hagin fet res per remeiar-ho malgrat les advertències que feien en les últimes setmanes.
"Lamentablement, no veiem cap acció concreta per salvar la nostra localitat i el sud. Tots guarden silenci, com si anessin còmplices d'aquesta destrucció", ha assenyalat en un comunicat en el qual han subratllat que malgrat aquestes maniobres israelianes "no infringiran la voluntat" dels veïns de romandre a la zona.
Més tard, l'Exèrcit libanès ha afirmat en un comunicat que, amb aquestes accions, les forces israelianes "persisteixen en el seu enfocament destructiu per infligir el major dany possible als pobles i localitats del sud, i impedir el restabliment de l'estabilitat".
"L'Exèrcit segueix duent a terme les seves missions en el sud, on enfronta grans dificultats com a resultat d'aquestes agressions que obstaculitzen la finalització del seu desplegament i la tornada dels residents", ha lamentat, confirmant l'enderrocament d'instal·lacions denunciat prèviament per les autoritats locals.
PRINCIPI D'ACORD AL JUNY
El 26 de juny, Líban i Israel van aconseguir un principi d'acord amb la mediació dels Estats Units que assentava les bases per a un alto el foc permanent i incloïa el restabliment de la sobirania libanesa en el sud del país, però també el desarmament d'Hezbolà, qüestió que el grup ha rebutjat de ple.
Israel ha al·legat raons de seguretat i la negativa d'Hezbolà a l'acord per justificar que continuïn les seves operacions en el sud de Líban.