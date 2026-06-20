Israel reprèn els seus atacs a Líban amb bombardejos que deixen ja sis morts, entre ells un militar

Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva
MADRID 20 juny (EUROPA PRESS) -
Nous bombardejos israelians sobre el sud de Líban han deixat almenys sis morts des de les 09.00 d'aquest matí, entre ells un militar, en la continuació d'una ofensiva que amenaça amb fer descarrilar el delicat acord preliminar de pau aconseguit diumenge passat entre Estats Units i Iran, el gran valedor de les milícies xiïtes d'Hezbolá que s'enfronten a l'Exèrcit israelià.
L'Exèrcit de Líban, en el seu missatge que confirma la mort del militar, ha denunciat la continuació des d'aquest matí de "les salvatges agressions israelianes a les zones del sud". L'Exèrcit israelià ha aconseguit en la seva última escalada "àmplies zones fins a arribar a la vall de la Becá" i un d'aquests atacs va acabar amb la vida d'un militar libanès en la carretera entre Kfar Remane i Nabatiye.
"S'ha tornat evident que la continuació de les agressions israelianes busca obstaculitzar qualsevol solució que permeti restablir l'estabilitat a Líban", ha denunciat l'Exèrcit libanès en un comunicat.
L'agència oficial de notícies libanesa, NNA, ha informat que un altre bombardeig israelià ha matat a quatre membres d'una mateixa família, entre ells dos nens, en la localitat de Berish, i cal sumar un altre mort més en un bombardeig sobre la localitat d'Arabsalim, que ha destruït un edifici i soterrat a set persones entre els enderrocs, l'estat dels quals de salut es desconeix.
La NNA té constància a més d'atacs aeris addicionals en les localitats de Kfar Remman, Haboush, Nabatieh al Fawqa, Shoukin, Zibdine i Kfarjouz, de moment sense balanç de víctimes.