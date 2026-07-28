El Líban i Israel mantindran una nova ronda de converses a Roma del 4 al 6 d'agost

Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Arxiu
MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Líban i Israel mantindran entre els dies 4 i 6 d'agost a la capital d'Itàlia, Roma, una nova ronda de converses, liderades pels Estats Units per "impulsar" la implementació de l'acord marc signat a la fi del passat mes de juny entre les parts.
"A Roma, els grups tècnics se centraran a impulsar la plena implementació de l'acord marc", segons ha informat un funcionari del Departament d'Estat dels Estats Units a Europa Press, com a part auspiciant dels diàlegs, precisant que això inclou "ampliar el procés de les zones pilot", la resolució de les qüestions frontereres pendents i treballar en pro d'un acord integral de pau i seguretat.
Segons ha explicat el referit funcionari, la "primera zona pilot" suposa una "oportunitat concreta" per aconseguir "avanços reals" sobre el terreny, restaurant l'autoritat de l'Estat libanès mitjançant el "desarmament verificable de les organitzacions terroristes" i generant la confiança necessària per donar els següents passos.