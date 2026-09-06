Israel emet una ordre d'evacuació i ataca el sud de Líban en resposta a les "violacions" d'Hezbolá

L'Exèrcit israelià acusa al grup de llançar diversos drons contra les seves tropes al sud del país
MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha emès aquest diumenge una ordre d'evacuació per a una localitat en el sud de Líban i ha llançat nous bombardejos contra la zona en el que ha descrit com una resposta a "violacions" de l'alto el foc per part del partit-milícia xiïta Hezbolá, concretament el llançament de drons contra les seves tropes.
La portaveu en àrab de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), Ella Waweya, ha indicat en un missatge en xarxes socials que Hezbolá va cometre "una flagrant violació de l'alto el foc" en llançar "un dron amb explosius" contra les tropes israelianes desplegades en el sud de Líban, abans d'ordenar l'evacuació de part de la localitat d'Arab Salim.
"L'activitat terrorista d'Hezbolá obliga a les FDI a actuar amb contundència. Les FDI no tenen intenció de fer-los mal", ha indicat en el seu missatge, en el qual ha adjuntat un mapa amb l'edifici que anava a ser bombardejat, reclamant als seus residents i als dels voltants que abandonin la zona, atès que es tracta de "una instal·lació terrorista d'Hezbolá".
Així, ha manifestat que el grup ha llançat posteriorment altres drones i ha destacat que les forces israelianes van aconseguir van derrocar un d'ells, un succés que s'ha saldat "sense baixes" entre les tropes i que ha portat a les FDI a llançar atacs contra punts del sud de Líban "en resposta".
"Les forces de les FDI continuaran operant a la zona de seguretat per eliminar qualsevol amenaça contra els ciutadans de l'Estat d'Israel i les pròpies FDI", ha dit Waweya, al mateix temps que ha ressenyat que les tropes "seguiran actuant amb fermesa contra els reiterats intents de l'organització terrorista Hezbolá d'atacar a les forces".
Líban i Israel van arribar el 26 de juny a un principi d'acord amb la mediació d'Estats Units que asseia les bases per a un alto el foc permanent i incloïa el restabliment de la sobirania libanesa en el sud del país, però també el desarmament d'Hezbolá, qüestió que el grup ha rebutjat de ple.
Des de llavors, Israel ha al·legat raons de seguretat i la negativa d'Hezbolá a l'acord per justificar que continuïn les seves operacions militars en el sud de Líban, en el marc de la nova invasió després que el grup llancés projectils contra el país en resposta a l'ofensiva conjunta llançada el 28 de febrer per Estats Units i Israel contra Iran.