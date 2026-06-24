Israel assegura que EUA no li ha exigit que retiri les tropes de Líban

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MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, ha assegurat aquest dimecres que les autoritats nord-americanes no han exigit la retirada de les seves tropes de Líban, mentre delegacions dels dos països acaben a Washington dos dies de converses, la cinquena ronda des de març.
"Hem anunciat que, en qualsevol cas, no ens retirarem i, a dia d'avui --i això és un assoliment diplomàtic--, no existeix cap exigència per part d'Estats Units perquè Israel es retiri de Líban", ha assegurat en un acte a Tel Aviv.
Preguntat per si acataria aquesta petició d'EUA, ha contestat que ell mateix ha dit al cap del Pentàgon, Pete Hegseth --igual que el primer ministre Benjamin Netanyahu al president d'EUA Donald Trump-- que les tropes són al sud de Líban "per protegir els residents del nord (d'Israel)". "Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) estan preparades en la línia del front i no ens en retirarem", ha reiterat.
MARCO RUBIO
El secretari d'Estat d'EUA, Marco Rubio, ha assegurat per la seva banda que Israel no té "cap reivindicació territorial" a Líban i que "l'única raó per la qual Israel és a Líban és que Hezbola llança coets i drons des d'allà".
"Els israelians han deixat clar que no tenen cap disputa amb el poble libanès i que no reclamen cap territori a Líban. Com més territori aconsegueixin assegurar les Forces Armades libaneses, menys estarà sota el control d'Hezbola i menys presència tindrà Israel a Líban", ha declarat a la premsa a Kuwait, i ha afegit que és "un procés que no es durà a terme de la nit al dia".
Les tensions entorn de les accions d'Israel a Líban, acompanyades d'advertiments des de Teheran sobre que aquests fets suposen violacions del preacord signat amb Washington i podrien perjudicar el procés de pau a Orient Pròxim, han estat un dels punts de fricció dels recents contactes i ha portat fins i tot a diverses topades públiques entre Israel i EUA.
Les autoritats libaneses han elevat aquest mateix dimecres a 4.211 els morts, inclosos 135 professionals sanitaris, i 12.173 els ferits a causa dels bombardejos d'Israel contra el seu territori des del 2 de març, dia en què l'Exèrcit israelià i Hezbola van reprendre els seus enfrontaments després de l'ofensiva llançada per EUA i Israel contra Iran el 28 de febrer.