Israel anuncia el començament de l'operació per separar el sud de Líban pel riu Litani

El ministre de Defensa anuncia la "destrucció immediata" dels ponts sobre el riu, així com de les poblacions circumdants
MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha anunciat aquest diumenge el principi d'una operació per destruir "immediatament" els ponts sobre el riu Litani que serveix com a barrera de separació geogràfica del sud de Líban, després de denunciar que estan sent emprats per les milícies d'Hezbolá per traslladar equip de combat, així com les poblacions circumdants "seguint el model de Rafah" a la Franja de Gaza.
Israel ha accelerat aquesta setmana la seva invasió del sud libanès, objectiu primordial de l'Exèrcit israelià, que persegueix la creació d'una zona d'exclusió amb el nord d'Israel, objectiu d'atacs de les milícies del partit xiïta.
En una compareixença emesa aquest diumenge, Katz anuncia que tant ell com el primer ministre Benjamin Netanyahu han donat ordre de "destruir immediatament tots els ponts sobre el riu Litani que estan sent emprats per efectuar activitats terroristes per impedir el trànsit dels terroristes d'Hezbolá i les seves armes cap al sud".
Katz també ha anunciat que ha donat instruccions a l'Exèrcit per "accelerar la destrucció dels habitatges libanesos de la línia de contacte, per frustrar les amenaces a les comunitats israelianes, d'acord amb el model de Beit Hanun i Rafá", dues poblacions del noroest i el sud de la Franja de Gaza, ara mateix sota control israelià.
El ministre de Defensa ha repetit l'ordre d'evacuació forçada emesa en el seu moment per Israel, que insta a tots els residents al sud del Litani al fet que abandonin immediatament la zona per instal·lar-se al nord del riu.