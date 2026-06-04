El Líban i Israel acorden la implementació d'un alto el foc

Europa Press/Contacto/Ali Hashisho
MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -
Les delegacions del Líban i Israel han pactat la implementació un alto el foc supeditat al cessament total dels atacs del partit milícia-xiïta libanès Hezbollah i a l'evacuació de tots els seus membres de Hezbollah del sector sud del riu Litani, després de finalitzar aquest dimecres a Washington una nova ronda de negociacions, afavorida pels Estats Units, i iniciada en la vespra.
"Com a resultat de les negociacions liderades pels Estats Units, Israel i el Líban han acordat la implementació d'un alto el foc", han anunciat els tres països reunits en aquesta trobada trilateral d'alt nivell en un comunicat conjunt difós pel Departament d'Estat nord-americà en el qual al·ludeixen a una represa de les negociacions "polítiques i de seguretat" en pro d'aconseguir un acord "integral" per a la setmana del 22 de juny.
Aquest cessament d'hostilitats, segons matisa el text, "està supeditat al cessament total dels trets de (el partit milícia-xiïta libanès) Hezbollah i a l'evacuació de tots els membres de Hezbollah del sector sud del (riu) Litani".