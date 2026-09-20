Hezbolà: resistir és "l'única manera d'alliberar" el Líban durant els atacs israelians

Abdul Kader Al Bay / Zuma Press / Europa Press
MADRID 20 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'Hezbolà, Naim Qassem, ha apel·lat a la resistència del poble libanès com a "única manera d'alliberar la terra", a mesura que continuen els bombardejos israelians sobre el sud del país.
"La resistència és l'única manera d'alliberar la terra", va dir Qassem en una compareixença dissabte en què va destacar l'experiència de Líban en aquest sentit, a més de la de Palestina, malgrat la gran disparitat militar que existeix pel que fa a Israel.
Mentrestant, aquest diumenge s'han registrat nous bombardejos sobre el sud de Líban, en concret als afores de la ciutat d'Aita al Jabal, en el districte de Bint Jbeil, així com a Zawtar al Sharqiyà, segons ha informat l'agència estatal de notícies libanesa.
A aquests atacs se sumen d'altres que han anat caient des d'aquesta passada matinada en àrees de l'estratègica vall de Wadi Saluki, des d'on Hezbolà sol dirigir els seus atacs contra territori israelià, Wadi a al Hujeir, i les localitats de Mansouri i Beit al Siyad.