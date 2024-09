El Líban eleva a 37 els morts pel bombardeig israelià a Beirut

Confirma la presència de sirians entre els morts i eleva a prop de 40 els morts per les explosions de dispositius de comunicació



MADRID, 21 set. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats del Líban han informat aquest dissabte que almenys 37 persones han mort a causa del "bombardeig selectiu" executat aquesta nit per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) contra el sud de la capital, Beirut, i en el qual diversos comandants del partit-milícia xiïta Hezbollah han mort.

Així ho ha confirmat el Ministeri de Sanitat libanès, Firas Abiad, que ha detallat que entre la trentena de morts cal comptabilitzar-hi tres menors, set dones i tres ciutadans sirians. Així mateix, ha informat que 68 persones han resultat ferides, dues de les quals de gravetat i que continuen les tasques de recerca i rescat, segons recull el diari libanès 'L'Orient le Jour'.

Hezbollah havia confirmat hores abans que el seu comandant Ibrahim Akil havia mort en l'atac juntament amb una altra desena de membres de la milícia. Israel havia anunciat que Akil era el principal objectiu del seu atac i que havia estat aconseguit pels míssils disparats contra Beirut.

Akil, involucrat en l'atac a l'Ambaixada dels Estats Units a Beirut el 1983, estava al capdavant de la Força Raduan, un contingent que, segons Israel, planejava una incursió terrestre contra el país a l'estil de l'executada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) el 7 d'octubre i que va desencadenar en l'actual guerra regional.

Akil estava reunit amb alts comandaments de la Força Raduan sota un edifici residencial de Beirut quan es va produir l'atac isarelià, en el qual, segons la versió israeliana, van morir 15 dirigents més d'Hezbollah, inclòs Ahmed Wahbi, responsable d'entrenament del grup i participant en els atacs amb coets durant els primers mesos de la guerra.

També hauria mort Samer Halaui, comandant de la regió litoral; Abbas Muslimani, comandant de la regió de Qana; Abdullah Hiyazi, comandant de la regió de Ramim; Mohamed Reda, comandant de la regió de Jiam; Hasan Madi, comandant de la regió de la muntanya Dov; Hasan Abdel Satar, cap d'operacions, i Huseín Hadrakh, cap de personal.

Mentrestant, continuen els atacs israelians en sòl libanès. Hezbollah ha confirmat aquest dissabte la mort d'un altre dels seus membres, amb el qual ja sumen almenys 501 les persones pertanyents a aquesta organització morts en atacs israelians des del 7 d'octubre.

D'altra banda, Hezbollah ha llançat uns 25 coets en les últimes hores contra el nord d'Irsael que han causat incendis i danys materials, però no hi ha cap ferit, segons el balanç militar israelià.

LES EXPLOSIONS DE DISPOSITIUS DEIXEN GAIREBÉ 40 MORTS

D'altra banda, el ministre de Sanitat libanès ha elevat a 39 la xifra de morts a causa de les explosions de dispositius de comunicació --'busques' i 'walkie-talkies'-- registrades dimarts i dimecres i que des de Beirut han atribuït a Israel, si bé les autoritats israelianes no s'han pronunciat sobre aquest afer.

L'esclat d'aquests dispositius es podria deure a la col·locació d'una petita càrrega explosiva a prop de la bateria. Gran part de la comunitat internacional, incloses les Nacions Unides, ha mostrat la seva preocupació per aquest succés a causa de l'indiscriminat de l'atac, que ha deixat prop de 3.000 ferits.

Malgrat que Israel no s'ha pronunciat sobre aquest assumpte, tant el Govern del Líban com Hezbollah i els seus principals aliats --gran part d'ells recolzats per l'Iran-- s'han mostrat convençuts de la participació israeliana en el succés i fins i tot han amenaçat amb una resposta.