El Líban comença els tràmits per admetre la jurisdicció del TPI en el conflicte amb Israel

MADRID, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres del Líban ha donat ordre al Ministeri d'Exteriors perquè presenti una declaració al Tribunal Penal Internacional per la qual accepta la jurisdicció de la cort "per investigar crims que van tenir lloc a territori libanès" des de l'esclat de la guerra entre Israel i Hamas el 7 d'octubre.

El conflicte, que va començar amb la matança de 1.200 persones a Israel a mans de milícies palestines, ha continuat amb una campanya de bombardejos i atacs terrestres d'Israel a la Franja de Gaza, que ja han deixat més de 33.400 palestins morts i gairebé 78.000 ferits.

La guerra es va reproduir immediatament a la frontera entre el Líban i Israel amb intercanvis d'artilleria entre l'exèrcit israelià i les milícies del partit xiïta Hezbollah, que han deixat 40 civils libanesos i 240 guerrillers morts, a més de nou civils i més d'una desena de militars israelians morts.

L'ONG Human Rights Watch ha documentat en particular dos atacs israelians al Líban el 13 d'octubre de l'any passat que van causar la mort del periodista de l'agència Reuters Isam Abdullah i va deixar sis ferits més en el que podria constituir segons el parer d'HRW un crim de guerra. Al novembre, HRW va documentar un altre atac que va costar la vida de tres nens i la seva àvia.

A més, tant Human Rights Watch com Amnistia Internacional asseguren que l'exèrcit israelià va fer servir fòsfor blanc en les seves operacions al Líban, un "arma incendiària de caràcter indiscriminat", directament contra poblacions civils. Aquesta circumstància, asseguren, contravé el dret internacional humanitari",

HRW explica que aquesta declaració capacita la Fiscalia del TPI a investigar "greus crims comesos al Líban", sense importar la nacionalitat dels sospitosos, en el que segons la directora de l'ONG per Pròxim Orient, Lama Fakih, es tracta d'una "fita històrica" a l'hora de "garantir justícia per als crims de guerra comesos al país", inclosos aquells "comesos per les forces israelianes".