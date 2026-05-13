Líban.- Almenys dotze morts en continus atacs d'Israel contra Nabatiyé, al sud de Líban

MADRID 13 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys dotze persones han mort i altres set han resultat ferides a causa de diferents atacs perpetrats per l'Exèrcit israelià contra el districte de Nabatiyé, en el sud de Líban, malgrat l'alto el foc en vigor i en vespres d'una trobada entre delegacions dels dos països a Estats Units.
El matrimoni compost per Ihab Farhat i Hanan Ziur i els seus tres fills han mort com a resultat d'un bombardeig de les forces israelianes contra el seu habitatge, que ha quedat completament destruïda, en el municipi d'Arab Salim.
Fruit d'aquest mateix atac han resultat ferides almenys set persones, segons informa l'agència de notícies libanesa NNA, si ben no especifica si són familiars dels morts.
Un altre atac d'Israel ha matat a Rumin a tres persones, un home identificat com Nader Maki i els seus dos fills, mentre que ha ferit de gravetat a la seva esposa.
En el municipi d'Al Namiriya,les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han llançat un bombardeig matant a quatre persones: dues germanes identificades com a Amina i Mariam Hashem, i a un matrimoni que s'havia desplaçat a aquesta localitat des d'Al Sharqiya precisament a causa dels atacs israelians.
El Ministeri de Sanitat libanès ha elevat aquest mateix dimecres a 2.896 morts i 8.824 ferits el total de víctimes per atacs d'Israel contra el seu territori des del passat 2 de març. La treva aconseguida el passat 17 d'abril i estesa posteriorment no ha impedit els bombardejos d'Israel ni el llançament de projectils per part del partit-milícia xiïta Hezbolá.