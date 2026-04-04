Almenys 15 morts en nous bombardejos israelians al Líban

MADRID, 4 abr. (EUROPA PRESS) -
Almenys 15 persones han mort pels atacs israelians sobre territori libanès, segons les autoritats del país àrab. Hezbolá també ha atacat el nord d'Israel i els militars israelians desplegats en territori libanès.
L'incident més greu ha estat el de la regió de Tir, on han mort cinc persones (en un bombardeig sobre la part industrial de la ciutat perpetrat a l'alba. Dues persones més han resultat ferides, informa l'agència de notícies oficial libanesa, NNA.
Altres dues persones d'una mateixa família han mort en un bombardeig sobre una casa a Ain Baal, també als afores de la ciutat de Tir, en el sud de Líban, segons l'NNA. Hi ha una altra persona de la mateixa família ferida i la mare de la família està desapareguda.
Dues persones més han mort en un atac israelià contra la motocicleta en què es desplaçaven per una carretera al nord de Tir i dos més han mort en un atac contra Yater, en el districte de Bint Yebeil.
Dos libanesos més han mort i cinc més han resultat ferits en un atac contra una casa en la carretera entre Habush i Kafur, prop de la localitat de Nabatiye.
A Qana, igualment en el sud de Líban, hi ha hagut diversos bombardejos que han causat la mort d'una persona i ferides a diverses més, informa l'agència de notícies NNA. En el port de pesca de Tir també ha mort una persona en un altre atac israelià.
A més, s'ha informat que les forces israelianes en territori libanès continuen amb la voladura d'habitatges prop de la frontera amb Israel a localitats com Aita al Shaab i Ramiya.
També hi ha hagut atacs aeris en municipis com Ansar (aquesta set vegades), Zrariyé, Baarachit, Burj Qalauai, Karayeb o Shukin, així com a Kafar Tebnit, localitat ja despoblada. Així mateix, l'artilleria israeliana ha bombardejat diversos llogarets del districte de Bint Yebeil, com Hadata, Tiri i Kunín.
Les Forces Armades israelianes han confirmat incursions en edificis amb "arsenals d'armes" i de l' "eliminació de terroristes des de l'aire" en diversos "atacs selectius". A més han bombardejat edificis emprats per Hezbolá per emmagatzemar armament, inclosos míssils anticarro, míssils RPG, coets, fusells Kalàshnikov i munició.
La milícia d'Hezbolá, per la seva banda, ha emès diversos comunicats sobre atacs contra posicions israelianes llançats en les últimes hores, tant en el nord d'Israel com contra forces israelianes a Líban, sense que de moment hi hagi dades de danys materials o personals.
L'Exèrcit israelià ha confirmat l'impacte d'un coet llançat des de sòl libanès "en una ciutat de la frontera nord" i ha ressaltat que el projectil va ser llançat sense avís previ. "La investigació inicial apunta a que una avaria localitzada va provocar que el llançament no fos detectat i per tant no es donés l'alerta a la ciutat", ha explicat.
El Ministeri de Sanitat de Líban ha informat que són almenys 1.422 els morts en l'ofensiva militar israeliana en el sud de Líban, dels quals 54 corresponen a divendres. A més ha comptabilitzat 4.294 ferits, 156 més.
El balanç oficial destaca a més que l'ofensiva s'ha cobrat fins al moment la vida de 126 menors i ha deixat 441 ferits, i recorda que 54 treballadors sanitaris han mort, 142 han resultat ferits, 71 vehicles han estat destruïts i sis hospitals han tancat.