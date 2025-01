El Líban acusa Israel de la mort de tres civils mentre l'acord d'alto el foc penja d'un fil

El primer ministre sortint exigeix a la mediació dels EUA que obligui Israel a retirar-se ja del sud del país com obliga l'acord

L'ONU i la FINUL avisen la població que encara no es donen les condicions per a un retorn segur al sud del país

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Salut del Líban ha acusat aquest diumenge Israel de matar tres civils i ferir-ne 44 més en uns atacs dirigits contra les comunitats que intentaven tornar a casa seva al sud del país, en un moment crític per a l'alto el foc pactat el 27 de novembre amb les milícies de Hezbollah, atès que l'exèrcit israelià no ha complert el termini estipulat de 60 dies per a la retirada de les seves forces a la regió meridional del país, que expirava aquest diumenge.

El recompte del Ministeri apunta morts a Aitaroun, Blida i Houla, mentre que l'exèrcit libanès, que en teoria havia de reasumir les competències de seguretat després de la retirada isrealiana, ha denunciat que "l'enemic israelià continua l'agressió contra els ciutadans, causant més màrtirs i ferits, i negant-se a respectar l'acord d'alto el foc i a retirar-se dels territoris libanesos".

El portal de notícies Kataeb, afí a Hezbollah, ha confirmat l'existència de manifestacions a les tres poblacions esmentades, on diversos concentrats, alguns d'ells amb banderes del partit-milícia xiïta, intentaven trencar els controls encara en vigor de l'exèrcit israelià, i que els impedien tornar a casa seva. Per contra, l'exèrcit libanès sí que ha pogut entrar a localitats com Maroun al-Ras, on efectivament s'han retirat les forces israelianes, per supervisar el retorn de la població.

El president del Líban, Joseph Aoun, va tractar la situació el dissabte passat amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, que amb els Estats Units ha fet crides a la preservació del cessament d'hostilitats entre Hezbollah i Israel, que ha reiterat la seva intenció d'adherir-se als termes de l'acord però justificat que els 60 dies esmentats eren més aviat una data aproximada i oberta a una pròrroga.

Aoun s'ha dirigit aquest diumenge a la població per implorar paciència. "Estem davant d'un dia de victòria per al Líban, per a la nostra justícia, per a la nostra sobirania i la nostra unitat nacional, però alhora que comparteixo aquesta alegria, vull demanar-vos autocontenció i que dipositeu la confiança en les forces armades libaneses, que garantiran el vostre retorn segur a les vostres llars", ha fet saber.

El primer ministre sortint del Líban i principal autoritat del país durant el conflicte, Nayib Mikati, ha exigit "als països que van patrocinar l'acord d'alto el foc", amb els Estats Units al capdavant, "assumir les seves responsabilitats per dissuadir l'agressió i obliguin l'enemic israelià a retirar-se dels territoris que ocupa".

L'ONU I LA FINUL DEMANEN ALS LIBANESOS QUE NO TORNIN ENCARA AL SUD

Poc després de saber les morts dels civils libanesos, l'ONU i la seva missió de pau al Líban, la FINUL, han emès un comunicat conjunt en el qual lamenten que els desplaçaments previstos en l'anomenada Entesa de Novembre "no s'han complert" i avisat la població que "encara no existeixen les condicions necessàries per al retorn segur dels ciutadans a les seves poblacions al llarg de la Línia Blava" a la frontera amb Israel.

"Demanem per tant una vegada a les comunitats desplaçades, que de per si mateix ja tenen un llarg camí per recórrer per recuperar-se i reconstruir-se, que actuïn amb cautela", han sol·licitat la coordinadora especial de les Nacions Unides per al Líban, Jeanine Hennis-Plasschaert i el comandant de la FINUL, el general Aroldo Lázaro.

Tots dos sol·liciten alhora i "de manera urgent un compromís renovat de totes les parts" amb "tot el que està en joc" aquest diumenge al país, sobretot tenint en compte els assoliments obtinguts fins al moment durant l'alto el foc a la zona, començant amb la reducció de la violència i seguint amb la designació d'un nou govern al Líban que ha posat fi a mesos de crisi política i podria facilitar l'estabilització de la zona.