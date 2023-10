L'huracà 'Otis' assoleix la categoria 5 i es preveu que tocarà terra a la costa sud de Mèxic

El Centre Nacional d'Huracans d'EUA qualifica a 'Otis' de "potencialment catastròfic"

López Obrador llança un avís a la població i informa sobre l'engegada d'un pla per fer front a l'huracà

MADRID, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre Nacional d'Huracans (CNH) dels Estats Units ha anunciat que l'huracà 'Otis' ha assolit la categoria 5 i preveu que toqui terra a la costa sud de Mèxic a darrera hora del dimarts o durant el dimecres.

"'Otis' s'intensifica ràpidament fins a convertir-se en un huracà de categoria 5. És probable que es produeixin danys catastròfics quan el nucli de l'huracà es desplaci cap a la costa", ha publicat el CNH al seu compte de la xarxa social 'X', abans Twitter.

Els experts consideren que la tempesta provocarà fortes pluges que deixaran entre 12,7 i 25,4 centímetres d'aigua en la costa d'Oaxaca, la qual cosa produirà inundacions urbanes i lliscaments de terra.

A més de les inundacions, la tempesta estarà acompanyada de "grans i destructives ones" i marees "potencialment mortals", segons ha indicat el CNH al seu compte de Facebook.

És per això pel que l'organisme ha instat les autoritats a prendre les mesures necessàries per protegir vides i propietats amb "urgència". Actualment, la tempesta ha registrat uns vents màxims sostinguts de 100 quilòmetres per hora.

Per la seva banda, el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, ha llançat un avís a la població i ha informat sobre l'engegada d'un pla per fer front a l'huracà.

"D'acord amb la informació disponible es pronostica que l'huracà 'Otis' entrarà al territori amb categoria 5 entre Acapulco i Tecpan de Galeana de les 04.00 hores a les 6.00 hores del matí (hora local)", ha assegurat López Obrador al seu compte d''X'.

"Estan en marxa el Pla DN-III-I i el Pla Marina en coordinació amb el Govern de l'Estat. Acceptin traslladar-se a refugis, mantenir-se en llocs segurs: allunyats de rius, rierols, barrancs i estiguin alerta, sense confiar-se. Nosaltres també estem pendents", ha agregat el mandatari.