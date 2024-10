L'huracà Milton s'endinsa a l'Atlàntic amb Florida encara sota amenaça

MADRID 10 oct. (EUROPA PRESS) -

L'ull de l'huracà Milton ja ha sortit de l'estat nord-americà de Florida després de travessar-lo d'oest a est, si bé els meteoròlegs han advertit que la zona encara patirà el temporal de fortes pluges i vents que comporta associat el cicló.

El Centre Nacional d'Huracans (CNH) ha situat l'huracà a l'est del cap Canaveral, amb vents màxims sostinguts que encara ronden els 140 quilòmetres per hora --es manté com un cicló de categoria 1--. La zona centre i est de Florida continua sota amenaça, si bé el pitjor ja ha passat a la costa occidental.

Les autoritats havien recomanat l'evacuació de més de cinc milions de persones a Florida, amb missatges del mateix president dels Estats Units, Joe Biden, que va advertir que anar-se'n a temps era "qüestió de vida o mort".

Ja s'ha confirmat la defunció de dues persones pel temporal, mentre que més de tres milions de cases i empreses s'han quedat sense llum, segons els recomptes recollits per NBC News.

Milton és el cinquè huracà que toca terra en territori nord-americà des de començaments d'any i el tercer que impacta Florida, que ja va patir fa unes setmanes el pas de l'Helene.