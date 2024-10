L'huracà 'Milton' deixa almenys dos morts després de la seva arribada a Florida

MADRID, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han mort aquest dimecres després que l'huracà 'Milton' hagi tocat terra a les costes de l'estat de Florida (Estats Units) amb vents sostinguts de fins a 193 quilòmetres per hora, la qual cosa el converteix en un huracà de categoria 3, per la qual cosa s'espera que provoqui greus danys en un territori durament copejat per l'huracà 'Helene' fa tan sol uns dies.

Malgrat la seva potència inicial, ha vist reduïda la seva potència a mesura que avançava per l'estat fins a arribar a la categoria 1 amb vents màxims sostinguts de 144 quilòmetres per hora i que ja ha deixat a més de dos milions de llars i negocis sense electricitat, segons ha informat la cadena de televisió nord-americana NBC News.

El Centre Nacional d'Huracans ha estimat que 'Milton' continuï desencadenat maregasses ciclòniques potencialment mortals, pluges torrencials i vents destructius amb una força que mantindrà almenys fins al dijous al matí.