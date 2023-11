L'Hospital d'Al-Shifa habilita una fossa comuna per enterrar els morts al complex

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El personal de l'Hospital d'Al-Shifa, el complex mèdic més important de la Franja de Gaza, ha començat a excavar una fossa comuna dins les instal·lacions davant l'aparent impossibilitat d'abandonar la zona per la creixent pressió militar de les Forces de Defensa d'Israel.

Un dirigent del Ministeri de Sanitat gazià, Yusef Abu al-Rish, ho ha confirmat després de fracassar els esforços per treure els cossos de l'interior del complex. L'agència de notícies palestina Wafa ha assegurat que ja s'hi han enterrat 170 cossos, situada al pati.

El setge de l'Hospital d'Al-Shifa va començar fa més de quatre dies, ha col·lapsat l'atenció mèdica del centre i ja han suspès l'activitat per falta de subministraments. De fet, segons les Nacions Unides, a tota la zona nord de la Franja només hi opera un hospital.

L'Oficina per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) de l'ONU estima que a l'Al-Shifa hi quedarien almenys 600 pacients, entre 200 i 500 treballadors i 1.500 desplaçats. El personal del centre ha denunciat un bloqueig i la mort de més de 30 pacients, entre els quals tres nadons prematurs.

Un cirurgià de MSF que és a l'hospital va indicar dilluns que davant la porta principal hi ha "cadàvers i ferits" i va denunciar que es produeixen atacs contra "ambulàncies i pacients que intenten fugir" del centre mèdic, tal com ha assenyalat l'organització en un comunicat.

"No tenim electricitat. No hi ha aigua a l'hospital. No hi ha menjar. La gent que depèn de respiradors morirà d'aquí a unes hores si continuen apagats", ha dit abans de relatar que un franctirador va obrir foc contra els pacients que van provar d'abandonar la zona.