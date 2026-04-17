L'FMI reprèn les relacions amb Veneçuela després de més de set anys de suspensió

Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku
MADRID, 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El Fons Monetari Internacional (FMI) ha anunciat aquest dijous per la nit la represa de les seves relacions amb el Govern de Veneçuela, actualment dirigit per la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, en comptar amb "la majoria" dels vots dels seus membres.
"Guiant-se per les opinions dels membres del Fons Monetari Internacional que representen la majoria del poder de vot total de l'FMI, i de conformitat amb la pràctica habitual, la directora gerent, Kristalina Georgieva, ha anunciat avui que l'FMI manté ara relacions amb el Govern de Veneçuela, sota l'administració de la presidenta en funcions, Delcy Rodríguez", ha anunciat l'organisme en un comunicat.
En el mateix, precisa que "Veneçuela és membre de l'FMI des de desembre del 1946", si bé les relacions amb Caracas "s'havien suspès al març del 2019 a causa de problemes relacionats amb el reconeixement del Govern", en al·lusió vetllada a la crisi institucional desencadenada després que la que l'Assemblea Nacional veneçolana reconegués al seu llavors líder, Juan Guaidó, com a president interí i aquest declarés assumir el càrrec, on va aconseguir un parcial reconeixement internacional que incloïa, entre gairebé 60 països, a Espanya.