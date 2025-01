L'FBI estima que l'explosió a Las Vegas apunta a un cas de suïcidi per estrès posttraumàtic de combat

MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Federal d'Investigació dels Estats Units (FBI) considera que Matthew Livelsberger, el militar que va fer esclatar una camioneta davant de l'hotel de Donald Trump a Las Vegas, patia un trastorn d'estrès posttraumàtic de combat i que els fets apunten a un acte de suïcidi previ a la detonació.

Livelsberger, de 37 anys i membre en actiu de les Forces Especials de l'Exèrcit dels EUA es va llevar la vida d'un tret al cap instants abans que explotessin els focs artificials i els cilindres de gas que portava al vehicle, una camioneta Tesla Cybertruck llogada. La detonació va ferir set persones.

El militar va deixar una nota en la qual declarava el que faria com "un crit d'avís a tots els camarades, veterans i nord-americans" i denunciava les elits del poder com un grup de "dèbils i irresponsables que només busquen enriquir-se".

"Els nord-americans només paren atenció als espectacles i a la violència. Quina manera millor de transmetre el meu missatge que amb un espectacle amb focs artificials i explosius? Per què ho faig ara? Perquè necessito netejar la meva ment dels germans que he perdut i alliberar-me de la càrrega de les vides que he arrabassat", va lamentar el militar.

"Encara que aquest incident té un caràcter més públic i més sensacionalista de l'habitual, en últim terme sembla ser un tràgic cas de suïcidi que involucra un veterà de combat molt condecorat que estava lluitant amb un trastorn d'estrès posttraumàtic i altres problemes", ha explicat aquesta passada nit en una roda de premsa l'agent especial de l'FBI Spencer Evans.

Les forces de seguretat nord-americanes continuen investigant les pertinences del mort i de moment descarten que triés l'hotel de Trump per animadversió cap al president electe.

Livelsberger servia a l'exèrcit dels EUA des del 2006 i portava a les seves esquenes una llarga carrera de missions a l'estranger, amb dos desplegaments a l'Afganistan i missions a Ucraïna, el Tadjikistan, Geòrgia i la República Democràtica del Congo. Havia tornat recentment d'una missió a l'estranger a Alemanya i estava de baixa quan va morir, informa la cadena pública nord-americana PBS.

El mort va ser mereixedor de cinc estrelles de bronze, inclosa una amb distinció per coratge sota el foc, una insígnia d'infanteria de combat i una medalla de reconeixement de l'exèrcit al valor.