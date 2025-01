L'FBI diu que no hi ha un vincle entre l'atemptat a Nova Orleans i l'explosió a Las Vegas

MADRID 2 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Oficina Federal d'Investigació (FBI) dels Estats Units (EUA) ha assegurat que "no existeix un vincle" entre l'atropellament intencionat a Nova Orleans en el qual han mort pel cap baix 14 persones i l'explosió d'un vehicle Tesla davant l'Hotel Internacional Trump a Las Vegas.

"Estem seguint totes les pistes possibles i no descartem res. No obstant això, a hores d'ara, no hi ha un vincle definitiu entre l'atac aquí a Nova Orleans i el de Las Vegas", ha assegurat el sots-director adjunt de la divisió antiterrorista de l'agència, Christopher Raia.

El funcionari ha comparegut aquest dijous en una conferència de premsa a Nova Orleans en la qual, acompanyat del governador de Louisiana, Jeff Landry, i altres autoritats ha assegurat que l'atropellament ha estat "un acte de terrorisme" en solitari per part d'un ciutadà nord-americà a qui s'atribueix un interès per Estat Islàmic.

"Per protegir del mal els nostres ciutadans als EUA, cal esclafar-lo", ha manifestat el governador Landry, que ha defensat un posicionament contundent contra "el mal".

El president dels EUA, Joe Biden, havia indicat hores abans que les forces de seguretat estaven investigant si hi ha vincles entre els dos successos. Per la seva banda, el president electe, Donald Trump, ha lamentat que aquests incidents fan dels EUA "la riota del món".