L'exprimer ministre palestí Shtayyeh demana unió progressista enfront la "colonització israeliana"

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
Lamenta que Netanyahu no sigui a la GPM "per veure que el món sencer està en contra seu"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El primer ministre de Palestina entre 2019 i 2024, Mohammad Shtayyeh, ha demanat aquest dissabte unitat i mobilització de les forces progressistes del món per combatre la "colonització israeliana-sionista" a Palestina.
"Tots sabem que el règim de l'apartheid es va esfondrar gràcies a la unitat dels qui estimen la pau i la justícia. Va ser perquè estàvem units, de la mateixa manera que vostès estan units sota un mateix sostre a Espanya i Barcelona", ha dit en la seva intervenció en la segona jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) a Fira de Barcelona Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat.
Shtayyeh ha afirmat que l'Exèrcit d'Israel està destruint ciutats, pobles i camps de refugiats, però que no podrà destruir la voluntat dels palestins, i que per això cal unitat progressista: "Junts hem d'aconseguir que la colonització de Palestina també sigui una realitat en els llibres d'història".
Ha agraït el paper dels líders de la GPM, i en concret el del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en nom "dels 72.000 palestins innocents que han perdut la vida, dels 150.000 palestins ferits i dels 251.000 propietaris les cases dels quals van ser destruïdes a Gaza i Cisjordània".
Ha dit que és un dels moments més foscos però que són aquests moments els que precedeixen a l'alba, i ha ironitzat amb què hi ha una única cosa que lamenta: "Que el primer ministre de l'Estat d'Israel no hagi estat convidat per veure que el món sencer està en contra seu, que el món sencer està amb Palestina".
La intervenció d'Shtayyeh, precedida i succeïda per crits com 'Boycott Israel!' i 'Free Palestine!', ha estat una de les més aplaudides fins al moment en cimera.