L'expresident Yoon torna a ser interrogat per la imposició de la llei marcial

MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident sud-coreà Yoon Suk-yeol ha comparegut aquest dissabte en un nou interrogatori relacionat amb la declaració de llei marcial del 3 de desembre, revocada pel Parlament amb el suport i mobilització popular després de denunciar un intent d'autocop d'estat.

Yoon ha estat interrogat malgrat que la seva defensa considera il·legals aquestes convocatòries per la participació d'un dels agents de l'equip que investiga el cas per estar denunciat per l'arrest del mateix Yoon, informa l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

L'expresident ha estat preguntat a Fiscalia per la seva ordre al Servei de Seguretat Presidencial de bloquejar físicament els agents d'anticorrupció que van intentar executar una ordre judicial de detenció el passat mes de gener.

Ja a la tarda ha rebutjat continuar responent preguntes al·legant la participació en l'interrogatori de l'agent denunciat, que també va participar en la investigació per insurrecció. "L'agent al càrrec ha supervisat aquesta investigació des del principi i coneix els detalls millor que ningú", ha respost l'equip especial d'investigació.

És la primera compareixença de Yoon davant dels Agents d'Alt Rang de l'Oficina d'Investigació de la Corrupció en cinc mesos, després de la seva detenció i interrogatori al gener, abans fins i tot que fos destituït formalment com a cap de l'Estat, i després de rebutjar declarar davant d'ells tres cops al desembre.

En arribar a la seu de l'interrogatori, la seva defensa va denunciar el "xou polític" d'aquesta citació. "No hauria de notificar unilateralment el sospitós ni exposar públicament la compareixença del sospitós en contra dels seus drets", ha advertit.

Yoon està acusat d'insurrecció per la declaració de la llei marcial i d'obstrucció al seu propi arrest per ordenar a la seva seguretat bloquejar els agents.