L'expresident Uribe, agraït després de la seva absolució, recolza al seu advocat també condemnat a presó

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident colombià Álvaro Uribe s'ha mostrat agraït aquest dimarts per la nit al seu entorn i el seu equip jurídic i ha recolzat al seu advocat Diego Cadena, condemnat a set anys de presó en el marc de la trama en la qual l'exdirigent ha estat absolt dels delictes de suborn de testimonis i frau processal, tombant així la condemna a dotze anys d'arrest domiciliari imposada fa menys de tres mesos.
"Primer dono gràcies a Déu", ha començat en una declaració pública en la qual també ha fet el mateix amb els seus advocats, amb la seva família "per la seva companyia" i amb "tots els mitjans de comunicació de Colòmbia (...) per la seva paciència.
Així mateix, ha mostrat el seu suport a l'advocat Diego Cadena, antic membre del seu equip legal, condemnat a set anys de presó per subornar a l'exparamilitar Juan Guillermo Monsalve perquè declarés contra el senador Iván Cepeda davant del Tribunal Suprem en el marc del judici contra Uribe.