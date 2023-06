L'expresident de Panamà Ricardo Martinelli guanya les primàries i serà candidat presidencial el 2024

El candidat a la Presidència panamenya espera sentència per càrrecs de blanqueig de capitals



MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident de Panamà Ricardo Martinelli ha guanyat aquest diumenge les primàries del partit Realizando Metas (RM), per la qual cosa s'ha convertit en el primer candidat a la Presidència del país per a les eleccions que tindran lloc el maig del 2024.

Martinelli ha obtingut més del 96 per cent dels vots de la formació, deixant molt enrere els seus contrincants, Rubèn 'Pepe' Campos, amb el 2'5 per cent de les paperetes; i Francisco Ameglio i Daniel Ochy, que no han arribat a l'u per cent.

Així, podrà tornar a participar en la carrera presidencial, sempre que la Justícia panamenya li ho permeti, ja que està acusat de blanqueig de capitals per la compra d'Editoral Panamá América (Epasa) en el marc del cas 'New Business'.

Després de guanyar les primàries, ha afirmat que ha estat víctima del poder judicial per acabar amb la seva carrera política. "Soc qui lidera totes les enquestes d'opinió; no obstant això, des d'oficines refrigerades des del Casc Antic i des dels pujols d'Ancón es planifica i executa un judici netament polític", ha declarat a l'Hotel El Panamá davant dels seus simpatitzants.

"Les lleis o procediments jurídics són utilitzats com a arma de guerra i amb l'única fi d'inhabilitar-me, com a candidat presidencial del partit Realizando Metas, mitjançant processos falsejats", ha afegit, segons ha recollit el diari 'La Estrella'.

Martinelli, que va ser president del país llatinoamericà entre el 2009 i el 2014, també ha estat sancionat pel Departament d'Estat dels Estats Units, acusat d'estar involucrat en actes de "corrupció significativa". L'expresident va ser imputat per presumptes delictes de blanqueig de capitals i corrupció en transaccions internacionals després que la sala penal de l'Audiència Nacional espanyola va admetre l'abril del 2021 un recurs formulat per la Fundació Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).

L'exmandatari va assegurar en la seva declaració com a imputat davant del jutge de l'Audiència Nacional espanyola, Ismael Moreno, que no va rebre diners per adjudicar les obres de les línies 1 i 2 del Metro i de la Ciutat de la Salut de Panamà en el consorci capitanejat per Odebrecht, del qual també formava part FCC.

La causa es va obrir el 2017 arran d'una querella contra un assessor jurídic d'Odebrecht per la possible comissió de delictes de blanqueig, suborn i organització criminal comeses entre els anys 2009 i 2015. La constructora brasilera s'hauria servit de societats espanyoles.