L'expresident de Panamà Ricardo Martinelli és condemnat a més de deu anys de presó

MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de Panamà Ricardo Martinelli (2009-2014) ha estat condemnat aquest dimarts a deu anys i vuit mesos de presó per blanqueig de diners en la compra d'un grup de mitjans de comunicació dins l'anomenat cas New Business i pel qual haurà de pagar una multa de 19,2 milions de dòlars (17 milions d'euros).

Martinelli, que tenia aspiracions de tornar a la presidència de Panamà el 2024, ha estat condemnat per blanqueig dels fons que va fer servir per comprar accions d'Editora Panamá América, propietària de diaris com 'Crítica', o 'Día a Día', detalla el diari 'Estrella de Panamá'.

La jutgessa Baloisa Marquínez dona la raó a l'acusació quan sosté que Martinelli i una altra dotzena d'acusats es van valer d'una xarxa de societats i testaferros per simular negocis per desviar diners públics. Finalment, han estat condemnats l'expresident i quatre persones més.