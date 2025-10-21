L'expresident de França Nicolas Sarkozy entra a la presó després de la seva condemna a cinc anys de presó

MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de França Nicolas Sarkozy ha entrat a la presó aquest dimarts per complir una condemna de cinc anys de presó per un delicte d'associació de malfactors pels fons rebuts per la seva campanya electoral l'any 2007 de mans del règim de Muamar Gadafi a Líbia.
Sarkozy ha arribat a primera hora del dia a la presó de la Santé, a la capital, París, acompanyat d'un dels seus advocats, Christophe Ingrain, i després ha entrat al recinte per a l'inici dels procediments administratius de cara al seu empresonament, segons ha informat la cadena de televisió francesa BFM TV.
Encara que la sentència no és ferma i l'exmandatari ha recorregut, el jutge va dictaminar la seva entrada immediata a la presó.
L'antic cap de l'Elisi va afirmar recentment que no ha demanat cap tipus de tracte especial, si bé les autoritats penitenciàries han acordat que romangui aïllat per raons de seguretat.
Sarkozy, sobre qui també pesa condemna en ferma per corrupció i tràfic d'influències que l'obligava a portar una polsera electrònica per evitar el seu empresonament, sempre ha negat qualsevol irregularitat i ha denunciat una suposada persecució política contra ell a través dels tribunals.