L'expresident Bill Clinton reclama una compareixença pública en la investigació sobre el cas Epstein

Europa Press/Contacto/Nancy Kaszerman - Arxiu
MADRID, 7 febr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident dels Estats Units Bill Clinton ha demanat aquest divendres per la nit que la seva compareixença i la de la seva dona i exsecretària d'Estat Hillary Clinton davant de la Cambra de Representants en el marc de la investigació sobre el delinqüent sexual Jeffrey Epstein sigui pública i no a porta tancada com demanen els republicans, els qui presideixen la Comissió de Supervisió del Congrés.
La petició, ja assenyalada per Hillary Clinton, respon al fet que "el poble nord-americà pugui veure per si mateix de què es tracta realment" la vinculació del matrimoni amb el cas Epstein, segons ha assegurat l'expresident Clinton en un missatge a les seves xarxes socials.
No obstant això, la comissió ja ha sostingut que no atendrà la demanda del matrimoni Clinton d'atestar en una sessió oberta i en el seu lloc se celebraran dos testimonis a porta tancada, el contingut de la qual serà posteriorment publicat en la seva integritat.
El president republicà de la comissió, James Comer, ha esgrimit que no desitja que la compareixença de la parella sobre el cas Epstein es converteixi en un circ mediàtic.
"He sol·licitat la publicació completa dels arxius d'Epstein. He presentat una declaració jurada sobre el que sé. I just aquesta setmana, he accedit a comparèixer en persona davant del comitè. Però encara no és suficient per als republicans del Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants", ha argumentat l'exmandatari.