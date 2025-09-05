L'expresident Biden, operat d'un carcinoma

MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident demòcrata dels Estats Units Joe Biden s'ha sotmès recentment a una intervenció quirúrgica per extirpar-li cèl·lules canceroses de la pell, ha indicat el seu portaveu.
L'exmandatari s'està recuperant satisfactòriament d'un procediment conegut com a cirurgia de Mohs, que consisteix a extirpar el teixit cancerós capa per capa fins a eliminar per complet les cèl·lules canceroses, tal com ha confirmat a la cadena de televisió nord-americana NBC, si bé no ha precisat la data de l'operació.
Biden ja es va sotmetre a una cirurgia similar al pit el febrer de 2023, quan encara estava al capdavant de la Casa Blanca, i al maig d'aquest any, ha estat diagnosticat amb un càncer de pròstata "agressiu", de nivell 9 a l'escala de Gleason, dins el Grup 5, amb "metàstasi en l'os", segons va iniciar llavors la seva oficina en un comunicat oficial.
El polític es va retirar de la carrera presidencial per motius d'edat i la seva successora, Kamala Harris, va ser derrotada en les eleccions del novembre de 2024 per Donald Trump, actual inquilí de la Casa Blanca.
Biden, que té ara 82 anys, ha estat el president més gran de la història dels Estats Units.