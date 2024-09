L'exèrcit de la Xina llança un míssil balístic intercontinental cap a l'oceà Pacífic

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit de la Xina ha confirmat aquest dimecres al matí el llançament d'un míssil balístic intercontinental cap a l'oceà Pacífic en un entrenament anual que, segons Pequín, va "en concordança" amb el dret internacional.

"El 25 de setembre, a les 8.44 hores (hora local), la Força de Coets de l'Exèrcit Popular d'Alliberament de la Xina ha llançat amb èxit un míssil balístic intercontinental que portava una ogiva simulada d'entrenament en una zona d'alta mar a l'oceà Pacífic, on ha caigut amb precisió a la zona marítima designada", ha informat el Ministeri de Defensa xinès en un comunicat publicat en el seu web.

La cartera ministerial ha emfatitzat que el llançament, el primer d'aquest tipus en més de quatre dècades, forma part d'unes maniobres "rutinàries" i que no anava dirigit "contra un país o objectiu específic". El ministeri d'Exteriors ha evitat pronunciar-se i ha cedit a Defensa qualsevol explicació addicional.

L'assaig ha generat dubtes a la regió i el Govern japonès no ha trigat a expressar "preocupació" per l'augment de l'activitat militar xinesa, malgrat que el projectil no ha sobrevolat el Japó ni consta cap dany. El portaveu de l'executiu nipó, Yoshimasa Hayashi, ha assegurat que Tòquio no ha rebut cap avís previ de Pequín i ha promès que restaran vigilants, informa l'agència Kiodo.