L'Exèrcit de Somàlia mata a 27 suposats membres del grup gihadista Al-Shabab al sud del país

MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit de Somàlia ha matat aquest dijous almenys a 27 suposats membres del grup terrorista Al-Shabab, vinculat a Al-Qaeda, durant una operació a la regió del Baix Juba, al sud del país, que a més s'ha saldat amb la detenció de cinc presumptes gihadistes.

L'acció, executada en col·laboració amb forces internacionals com la Missió de Transició de la Unió Africana a Somàlia (ATMIS), , ha tingut lloc després que les Forces Armades somalis hagin rebut informació sobre l'aglomeració de membres d'Al-Shabab per preparar un atemptat terrorista contra civils, segons ha informat l'agència de notícies somali SONNA.

Aquesta mateixa setmana, l'Exèrcit de Somàlia ha matat a un "destacat" comandant i a mig centenar de membres d'Al-Shabab a la regió cèntrica de Medug, i és que les Forces Armades somalis porten mesos immerses en una campanya de "guerra total" contra l'organització gihadista, que ha retrocedit als seus bastions del centro sud i sud del país, encara que també ha augmentat el nombre d'atacs contra les autoritats tant a la capital, Mogadiscio, com en altres zones.

Malgrat les seves retirades, Al-Shabab segueix sent un dels grups armats més perillosos del continent africà, com demostra l'atac del cap de setmana passat contra la seu de la NISA, un organisme d'enorme influència al país i gairebé considerat com a intocable.