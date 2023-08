L'exèrcit de Nigèria es veu obligat a desmentir una petició per iniciar un cop d'estat al país

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit de Nigèria ha hagut de sortir al pas aquest diumenge de "pertorbadores" informacions sobre una suposada petició per demanar als militars que s'aixequessin en armes contra el Govern en un moment de gran tensió davant una possible intervenció militar contra els colpistes del Níger.

El president de Nigèria, Bola Tinubu, és un dels dirigents africans que s'ha expressat amb més contundència contra el cop del passat 26 de juliol al Níger, l'últim d'una sèrie d'aldarulls com, per exemple, els que van tenir lloc a Burkina Faso i Mali. "No podem continuar permetent cop rere cop rere cop", va declarar el mandatari en aquell moment.

Nigèria ha estat escenari des de llavors d'esporàdiques protestes en contra d'una intervenció militar al país veí, si bé Tinubu, per recomanació del Senat, s'ha dedicat durant els últims dies a perseguir una solució negociada.

En aquest context, l'exèrcit de Nigèria ha expressat la seva preocupació sobre "unes falses i pertorbadores informacions a les xarxes socials, manipulades fins al punt de declarar que les forces armades de Nigèria havien rebut una petició per executar un canvi en el lideratge del país".

Davant aquesta suposada petició, efectuada per agents no especificats, l'exèrcit assegura que "ni ha rebut ni ha fet una declaració d'aquest tipus", que obeeix més aviat a la "diabòlica imaginació d'uns pocs descontentaments amb el progrés d'aquest estimat país", d'acord amb un comunicat de la Caserna General de la Defensa a la seva pàgina de Facebook.

"Les forces armades de Nigèria estan molt còmodes amb el sistema democràtic i romanen lleials al president del país, també comandant en cap, la seva excel·lència Bola Ahmed Tinubu", afegeixen els militars.

"L'exèrcit sempre està disposat i a punt per defensar la constitució de la República Federal de Nigèria, i instem als que venen aquesta falsedat que desisteixin o s'enfrontin a la llei", ha reblat l'exèrcit abans de demanar a la població que "uneixi les mans mans" per "enfortir la nostra democràcia".