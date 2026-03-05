L'Exèrcit israeliana llança nous atacs contra el sud de Beirut

Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay
MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha efectuat a la matinada d'aquest dijous nous atacs aeris sobre els suburbis del sud de la capital libanesa, Beirut, i ha emès noves ordres d'evacuació per als seus residents, al·legant que està actuant contra el partit-milícia xiïta Hezbollah.
Així ho han recollit mitjans com el diari libanès 'L'Orient-Le Jour' i la cadena de Qatar Al Yazira, després que el portaveu en àrab de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), Avichai Adrai, hagi difós un "advertiment urgent" contra els habitants del barri de Ghobeiri.
"Vostès es troben prop d'instal·lacions que pertanyen a Hezbollah. Per la seva seguretat i la de les seves famílies, se'ls exigeix evacuar aquests edificis immediatament i allunyar-se d'ells a una distància no menor de 300 metres com es mostra en el mapa", ha indicat en xarxes socials, en un missatge similar al que ha emès poc abans dirigit als residents d'Haret Hreik, prop de l'Aeroport Internacional Rafik Hariri.