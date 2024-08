L'Exèrcit israelià troba els cadàvers de sis ostatges de Hamas durant una operació a Khan Yunis

MADRID, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han confirmat aquest dimarts que han recuperat els cadàvers de sis ostatges de Hamas durant una operació la passada nit a la ciutat de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza.

Es tracta d'Alex Dancyg, de 75 anys, Yagev Buchshtav, de 35, Chaim Peri, de 79, Yoram Metzger, de 80, Nadav Popplewell, de 51, i Avraham Munder, de 78, tots ells segrestats per Hamas el passat 7 d'octubre. "Els nostres cors estan amb les famílies d'aquestes víctimes del terrorisme", han expressat les FDI.

L'Exèrcit israelià ha assenyalat que Dancyg i Buchshtav haurien mort a finals de juliol, mentre que Peri, Metzger i Popplewell van ser declarats com a morts un mes abans, si bé es desconeixen ara com ara les causes. Quant a Munder, han estat els seus familiars els qui primerament han confirmat el decés.

La troballa dels cossos ha tingut lloc aquesta passada nit en un dels túnels subterranis que Hamas té a Khan Yunis, en plena operació de l'Exèrcit contra el grup islamista per tot el sud de la Franja de Gaza.

Al voltant d'unes 105 persones aproximadament es creu que continuen sota captivitat de Hamas i altres grups armats des del passat 7 d'octubre, inclosos els cossos sense vida d'altres 34, segons han confirmat les autoritats israelianes.

A finals de novembre del 2023, Hamas va alliberar a 105 persones durant una de les breus i poques treves que s'han assolit des que Israel va decidir respondre amb el bombardeig sobre la Franja de Gaza. L'Exèrcit israelià ha rescatat amb vida a set ostatges i ha recuperat els cadàvers d'altres 30, entre ells tres morts per trets de soldats israelians.

En les últimes hores, el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ha informat que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha acceptat l'última proposta de Washington per a un acord d'alto-el-foc i l'alliberament d'ostatges, que Hamas critica no és la mateixa que el grup va acceptar.

Aquesta última "proposta revisada", assenyala Hamas, significa que Washington no ha pogut convèncer a Netanyahu d'acceptar l'original. "L'única cosa que fa els Estats Units és guanyar temps perquè segueixi el genocidi. Només volem aplicar la proposta del president Joe Biden a la qual hem accedit", ha resolt.