L'Exèrcit israelià mata tres palestins, inclòs un comandant de Jihad Islàmica, en un atac a Jenín, Cisjordània

Israel demana l'evacuació "immediata" de l'hospital Ibn Sina de Jenín i deté personal sanitari, segons Wafa

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha matat aquest divendres en un atac amb dron a tres palestins, inclòs un comandant de les Brigades Al-Quds, el braç armat de Jihad Islàmica, en un atac al campament de refugiats de Jenín, Cisjordània.

A més de les víctimes mortals, hi ha nou ferits amb ferides de diversa consideració, així com diversos detinguts, després que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) irrompessin a la zona, desplegant franctiradors a diversos edificis, després del qual s'han produït enfrontaments violents.

Per la seva banda, mitjans israelians, com la cadena de televisió Canal 12, han informat que l'Exèrcit ha matat cinc terroristes" que es trobaven al camp de refugiats de Jenín, on s'ha produït un intercanvi de trets.

EVACUACIÓ DE L'HOSPITAL IBN SINA

Les FDI han demanat la "evacuació immediata" de l'hospital Ibn Sina, a Jenín, i han arrestat almenys a dos membres del personal sanitari, segons fonts locals consultades per l'agència de notícies palestina Wafa.

Els militars israelians han envoltat a l'hospital durant diverses hores, registrant les ambulàncies que es trobaven als voltants del complex sanitari, i sol·licitant a través de megàfons que l'hospital fos evacuat.

Les mateixes fonts han declarat que l'Exèrcit israelià ha obligat els paramèdics a sortir de l'hospital amb les mans en alt, abans d'acudir en la seva cerca al pati de l'edifici.

Des dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) --que van deixar prop de 1.200 morts--, l'Exèrcit d'Israel ha matat a més de 185 palestins --inclòs prop de mig centenar de menors--, mentre que altres vuit palestins, inclòs un nen, han mort en mans de colons israelians a Cisjordània i Jerusalem Est. Per la seva banda, les autoritats de la Franja de Gaza, controlades per Hamas, han assenyalat que els atacs israelians s'han saldat fins ara amb més d'11.500 morts, entre ells més de 4.800 nens.