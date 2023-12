L'exèrcit israelià i Hamas s'enfronten als carrers de l'antic barri més pròsper de la Ciutat de Gaza

Mitjans palestins oficials informen d'almenys 14 civils morts durant les últimes hores al nord de Gaza



MADRID, 16 des. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha informat de forts enfrontaments durant les últimes hores contra les milícies del moviment islamista Hamas al barri de Rimal, conegut en el seu moment com el més pròsper de la Ciutat de Gaza.

Allà, segons un comunicat dels militars, les forces israelianes s'han enfrontat amb els milicians en dues escoles del veïnat, situat als voltants de la costa de l'enclavament, on hi ha l'hospital d'Al-Shifa, el més gran de tota la Franja.

L'exèrcit també ha informat de combats, en les últimes hores, en una sèrie d'apartaments utilitzats com a pisos francs per les milícies a la ciutat gaziana de Khan Yunis.

Mentrestant, l'agència oficial de notícies palestina Wafa ha informat de 14 civils morts com a conseqüència de bombardejos israelians al nord de l'enclavament i d'un nombre encara no determinat de víctimes per un atac israelià a Jabalia, a dos quilòmetres a l'oest de Rimal.

Els militars israelians també han confirmat atacs a Jabalia durant les últimes hores, concretament a un edifici de la localitat on es trobaven, indica l'exèrcit en el balanç publicat a la xarxa social X, milicians de Hamas que van obrir foc contra els soldats. L'edifici on es trobaven va resultar destruït en un bombardeig.