L'exèrcit israelià destrueix per segon dia consecutiu dos drons llançats "des de l'est"

L'exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dimarts la intercepció de dos drons llançats "des de l'est", en aparent referència a que l'atac s'hauria perpetrat des de l'Iraq, on diverses milícies proiranianes han fet servir aquests aparells des de l'ofensiva contra la Franja de Gaza.

"No fa gaire, avions de combat de la Força Aèria han interceptat amb èxit dos vehicles aeris no tripulats que es dirigien cap a territori israelià des de l'est. Els objectes no han arribat al territori", afirma un comunicat de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) publicat a X.

La milícia iraquiana proiraniana Resistència Islàmica de l'Iraq s'ha atribuït l'atac en afirmar que ha llançat dos drons cap a "un objectiu militar" situat a la ciutat d'Elat, al sud d'Israel, utilitzant dues armes noves que "es fan servir per primera vegada i es diferencien de les anteriors pel seu poder destructiu, velocitat i tecnologia".

Cal destacar que tant a Síria com a l'Iraq hi ha la presència de milícies proiranianes i que ja han perpetrat atacs contra territori israelià en solidaritat amb el poble palestí pels continus bombardejos de l'exèrcit d'Israel, que han deixat més de 35.000 morts a la Franja de Gaza des d'octubre del 2023.