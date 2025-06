L'exèrcit israelià denuncia atacs de colons a les seves forces al nord de Cisjordània

Els militars acusen els colons d'apedregar i intentar atropellar els seus soldats a Kafr Malik en incidents que han acabat amb sis detinguts

MADRID, 28 juny (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha emès aquest dissabte un dur comunicat contra la torba de colons que fa dies que arrasa la localitat de Kafr Malik, al nord de Cisjordània, i denunciat que han apedregat els seus soldats i, fins i tot, han intentat atropellar-los.

El nord de Cisjordània des de fa setmanes és l'escenari d'una operació militar israeliana massiva per expulsar milers de palestins dels campaments de refugiats. Els colons han aprofitat la situació per llançar assalts nous contra la població palestina.

Les autoritats palestines, de fet, han denunciat aquesta setmana la mort de tres persones a la zona per trets de l'exèrcit israelià, que ha respost al·legant defensa pròpia. El Govern palestí a Cisjordània condemna habitualment que els colons actuen sota la protecció dels militars però també hi ha tensions evidents entre ells i els soldats que afloren de tant en tant.

En el comunicat d'aquest dissabte, l'exèrcit denuncia que els colons van ignorar les ordres d'allunyament sobre la localitat de Kafr Malik i es van acostar aquesta passada nit a la zona amb un comboi de vehicles. Només arribar els reforços de l'exèrcit, "desenes de civils israelians van llançar pedres contra els militars, als quals van assaltar físicament enmig d'insults".

"A més, els civils van malmetre vehicles de les forces de seguretat i, entre altres coses, van intentar atropellar-los", ha condemnat l'exèrcit abans d'informar que sis colons han estat detinguts per aquests disturbis, dispersats finalment amb l'ús de gasos lacrimògens i bales de goma.

L'oposició israeliana, encapçalada per l'ex-primer ministre Yair Lapid, ha condemnat el comportament dels colons, els quals han arribat a declarar col·laboradors dels "enemics" de la pàtria.

"Els extremistes que ataquen els soldats de les FDI que protegeixen la seguretat de l'Estat d'Israel en aquests temps difícils són criminals perillosos que ajuden els nostres enemics. Les forces de seguretat han de portar els responsables davant de la justícia sense demora", ha exigit Lapid a X.

Un altre destacat opositor com és el president del Partit Demòcrata, Yair Golan, ha descrit l'extremisme jueu violent com una "amenaça existencial" per a Israel.

"No sortirà als titulars, però l'amenaça existencial més greu per a l'Estat d'Israel no prové de l'Iran ni del Iemen, sinó del seu propi país", ha escrit a X. "L'Israel kahanista (messiànic), nacionalista i fanàtic treballa deliberadament per desmantellar l'Israel jueu i democràtic", ha avisat.