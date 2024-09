Israel comença els preparatius per a una possible operació terrestre al Líban

Les FDI recluten dues brigades de reservistes per a "missions operatives" al nord d'Israel

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'Estat Major de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), Herzi Halevi, ha confirmat que l'exèrcit ja s'està preparant per a una possible incursió terrestre al Líban amb vista a "continuar causant danys a Hezbollah" després de diversos dies d'intensos bombardejos que han deixat més de mig miler de morts.

Halevi ha visitat l'escenari d'unes maniobres on precisament es prepara aquesta ofensiva per terra, sobre la qual no hi ha ara com ara cap ordre directa. "Podeu sentir els avions per sobre nostre, atacant durant tot el dia", ha exposat als militars, segons 'Times of Israel'.

"No ens aturarem", ha afegit, després d'incidir que l'objectiu continua sent que els milers d'israelians desplaçats de casa seva al nord d'Israel puguin tornar. El comandament militar ha anticipat "una resposta molt contundent" a atacs com el que Hezbollah ha intentat perpetrar aquest dimecres contra la principal seu del Mossad.

El cap del Comandament Nord de les FDI, el major general Ori Gordin, també ha assenyalat que les tropes han d'estar "plenament preparades" per a una possible operació terrestre. Segons Gordin, l'exèrcit ha entrat "en una altra fase de la campanya" militar contra Hezbollah, que va arrencar amb uns bombardejos que han donat un "cop significatiu" a les capacitats de la milícia libanesa, especialment als seus arsenals.

"Hem de canviar la situació de seguretat. Hem d'estar molt ben preparats per entrar en una maniobra", ha assenyalat el comandant de les tropes del nord d'Israel, que ha participat en una reunió militar sobre un simulacre d'operació terrestre al país veí, des d'on Hezbollah ha perpetrat atacs contra el nord d'Israel en solidaritat amb Gaza.

Poc després, les mateixes FDI han informat que han reclutat dues brigades de reservistes per a "missions operatives al sector nord". "El seu reclutament permetrà mantenir els esforços de lluita contra Hezbollah, protegir els ciutadans de l'Estat d'Israel i crear les condicions per al retorn segur dels residents del nord a casa seva", ha informat l'exèrcit.

Aquestes darreres setmanes, el Líban ha vist com milers de dispositius de comunicació explotaven i deixaven desenes de morts i milers de ferits, en un incident atribuït a Israel; i més tard ha patit "bombardejos selectius" contra diverses ciutats del país, inclosa la capital, Beirut, que també han deixat centenars de morts.

El repunt dels enfrontaments entre Israel i Hezbollah --un grup amb el suport de l'Iran que compta amb un important pes militar i polític al Líban-- ha fet témer la possibilitat d'una expansió del conflicte al Pròxim Orient.