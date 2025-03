L'exèrcit israelià comença a demolir el campament palestí de Nur Shams

MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha començat les tasques de demolició al campament de refugiats palestí de Nur Shams, al nord de Cisjordània, una setmana després que va anunciar el començament de la seva ocupació dels camps de la zona per impedir l'aparició d'un "front oriental de terroristes" a la seva frontera.

L'agència oficial de notícies del Govern palestí a Cisjordània, Wafa, ha confirmat que les forces israelianes han ficat aquest dissabte les seves excavadores pesades a l'interior del campament i començat el procés de demolició de les cases i destrucció dels seus voltants, començant per l'àrea al voltant de la mesquita Abu Bakr al-Siddiq, enmig d'intensos vols de reconeixement a baixa altitud.

El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, va anunciar diumenge passat que les forces israelianes ocuparan els principals camps de refugiats del nord de Cisjordània com a mínim al llarg d'aquest any.

El ministre de Defensa d'Israel ha confirmat que almenys 40.000 palestins s'han vist obligats a abandonar les seves llars per l'operació israeliana en aquests tres campaments, on les activitats de l'agència de les Nacions Unides per als refugiats (UNRWA) han quedat paralitzades.

Israel mai ha cessat d'exercir pressió militar sobre Cisjordània: les seves incursions dels últims mesos han tingut lloc en paral·lel a la guerra de Gaza i s'han accelerat des de l'alto el foc a l'enclavament. Cal recordar que les autoritats palestines estimen que més de 860 palestins a Cisjordània i Jerusalem Est han mort des de l'esclat de la guerra entre Hamas i Israel, el 7 d'octubre del 2023.