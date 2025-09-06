L'exèrcit israelià bombardeja un altre edifici alt a Gaza al·legant que servia de base per a Hamas

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han llançat aquest dissabte un nou bombardeig contra un edifici de gran altura a la ciutat de Gaza, al·legant que "era utilitzat per l'organització terrorista Hamas", un argument similar al que van fer servir aquest divendres per justificar la destrucció d'una primera torre.
"Els terroristes de Hamas van instal·lar equips per recaptar informació i llocs d'observació a l'edifici per vigilar la localització de les tropes de les FDI a la zona", han assegurat les FDI, que prèviament havien emès una ordre d'evacuació que ja anticipava l'atac.
Segons la versió israeliana, els milicians també havien instal·lat "nombrosos artefactes explosius" als voltants de l'edifici.
El Govern de Benjamin Netanyahu s'ha marcat com a objectiu la conquesta definitiva de la ciutat de Gaza i les FDI han tornat a cridar aquest dissabte a l'evacuació de la població local. L'exèrcit ha anunciat l'establiment d'una "zona humanitària" al sud de la Franja de Gaza, a la ciutat de Khan Yunis, amb vista a la futura "expansió" de les operacions militars a la capital gaziana.