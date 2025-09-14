L'exèrcit israelià bombardeja una altra torre residencial a la ciutat de Gaza

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha derrocat aquest diumenge una torre residencial a la ciutat de Gaza en un nou bombardeig contra la ciutat principal de l'enclavament, argumentant que l'immoble estava sent utilitzat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), minuts després d'haver donat ordres d'evacuació en almenys tres edificis de la zona i enmig de la recrudescència de la seva ofensiva.
A conseqüència del bombardeig al barri de Tel al-Hawa, s'han registrat "diversos morts i ferits", si bé encara no hi ha un recompte de les autoritats, segons ha informat el diari 'Filastín', afí a Hamas. Aquest mitjà ha informat que els caces israelians han destruït un edifici situat al costat de l'Escola del Patriarcat Ortodox Grec, així com les torres Al-Kauzar i Mahna.
El portaveu en àrab de l'exèrcit israelià, Avichay Adraee, ha emès durant el matí tres ordres d'evacuació a Ciutat de Gaza, que afectaven les persones que es trobaven als edificis residencials marcats en vermell en un mapa "i les tendes de campanya pròximes".
Les autoritats gazianes, controlades per Hamas, han condemnat "enèrgicament" les polítiques d'engany i mentides practicades per l'exèrcit" d'Israel "en afirmar que ataca la resistència, mentre bombardeja sistemàticament torres residencials, edificis, escoles i institucions civils amb l'objectiu d'exterminar" la població i "forçar-la al desplaçament".
L'oficina de mitjans del Govern gazià ha subratllat que Israel "intenta justificar els seus crims organitzats i sistemàtics promovent narratives enganyoses i diversos mitjans de comunicació locals i internacionals, mentre que els fets sobre el terreny revelen assassinats, destrucció i desplaçaments que no tenen res a veure amb els falsos pretextos i afirmacions que promou", diu un comunicat.
"L'ocupació ha declarat repetidament que ataca 'objectius de la resistència', quan en realitat persegueix civils desarmats a les seves llars i barris residencials, atacant-los directament per forçar-ne el desplaçament i la migració forçada", ha criticat, abans de responsabilitzar Israel, els Estats Units i els països "implicats en el genocidi per aquests crims".
L'ofensiva israeliana, desencadenada després dels atacs executats el 7 d'octubre del 2023 per diverses faccions palestines, ha deixat fins avui més de 64.800 palestins morts i 164.000 ferits, segons les autoritats gazianes, controlades per Hamas, enmig de les denúncies internacionals sobre les accions de l'exèrcit d'Israel en l'enclavament, especialment entorn del bloqueig a l'entrega d'ajuda.