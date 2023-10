L'exèrcit israelià assegura que la principal base de Hamas està sota un hospital de Ciutat de Gaza

MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit israelià ha assegurat aquest divendres que la principal base d'operacions de Hamas a la Franja de Gaza es troba sota el principal hospital de Ciutat de Gaza.

En una compareixença de premsa davant els mitjans internacionals, el portaveu de l'exèrcit, el vicealmirall Daniel Hagari, ha presentat "unes imatges per satèl·lit que demostren els complexos subterranis de Hamas" sota l'Hospital Al-Shifa, el més gran de l'enclavament.

Sota els fonaments de l'hospital hi ha, segons cita Hagari de la intel·ligència israeliana, "diversos túnels que connecten el centre mèdic amb els seus voltants" gràcies als quals les milícies del moviment islamista Hamas no s'han d'arriscar a anar a cel obert per entrar al centre.

L'exèrcit també assegura que Hamas hi ha instal·lat un "centre de comandament" que fa servir per dirigir foc amb coets contra Israel, i ha denunciat que el moviment islamista s'aprofita del subministrament de l'hospital per fer funcionar la base, d'acord 'Times of Israel'.