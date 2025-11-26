L'exèrcit de Guinea-Bissau confirma un cop d'estat i deposa el president Sissoco Embaló

Europa Press/Contacto/Aliu Cande
MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit de Guinea-Bissau ha confirmat aquest dimecres un cop d'estat i el derrocament del president, Umaro Sissoco Embaló, enmig de les tensions per les eleccions generals de diumenge, un procés que s'ha declarat "suspès", poc després que el mandatari denunciés que havia estat detingut per uns militars al Palau Presidencial.
El portaveu de l'exèrcit, Dinis N'Tchama, ha indicat en un missatge a la població retransmès per Televisão da Guiné-Bissau (TGB) que el cop pretén "restaurar la seguretat nacional i l'ordre públic", abans d'afirmar que la nova junta "assumeix tots els poders de l'Estat".
Poc abans, Embaló havia denunciat aldarulls i assegurat que estava en arrest amb diversos alts càrrecs, entre ells el cap de l'Estat Major, Biague Na Ntan. Entre els detinguts també figuren el número dos de Na Ntan, Mamadou Touré, i el ministre d'Interior, Botché Candé.
El comunicat de N'Tchama ha arribat després de la publicació de diversos vídeos en les xarxes socials amb tirotejos a la capital, Bissau, mentre que el diari guineà 'O Democrata' ha indicat que s'havien disparat trets als voltants del Palau de la República i la seu de la Comissió Nacional d'Eleccions (CNE), sense que ara com ara hi hagi víctimes confirmades.